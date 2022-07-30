Ночные взрывы в Энергодаре: появились подробности о потерях россиян

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о деталях взрывов в городе в ночь на субботу, 30 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"После ночных событий в Энергодаре шесть военных оккупационной армии РФ обратились в больницу за первичной помощью. А уже позже отправились лечиться к "своим" медикам", - рассказал он. По его словам, пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.