Ночные взрывы в Энергодаре: появились подробности о потерях россиян
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о деталях взрывов в городе в ночь на субботу, 30 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"После ночных событий в Энергодаре шесть военных оккупационной армии РФ обратились в больницу за первичной помощью. А уже позже отправились лечиться к "своим" медикам", - рассказал он.
По его словам, пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.
Как сообщалось, в оккупированном Энергодаре в ночь на 30 июля прогремели взрывы. В воздух взлетели три единицы техники оккупантов возле гостиницы "ОП ЗАЭС".
Напомним, на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате неизвестного инцидента ранены несколько оккупантов, есть погибшие.
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