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Ночью в Энергодаре прогремели взрывы: в воздух взлетела техника оккупантов

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Запорожье, Суббота 30 июля 2022 10:24
Ночью в Энергодаре прогремели взрывы: в воздух взлетела техника оккупантов Фото: в Энергодаре взорвалась техника оккупантов (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Руслан Гаращенко

В оккупированном Энергодаре в ночь на 30 июля прогремели взрывы. В воздух взлетели три единицы техники оккупантов возле гостиницы "ОП ЗАЭС".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

"В ночь на 30 июля в Энергодаре было очень горячо в буквальном смысле этого слова. В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС" раздалось несколько взрывов, после чего поднялся пожар. Тушили его с привлечением специальной спасательной техники. Пока известно, что в воздух взлетело три единицы военной техники РФ, которая преграждала подъезд к гостинице", - рассказал он.

По имеющейся информации, среди гражданских жителей пострадавших нет, но в домах, расположенных неподалеку, выбило окна.

Как сообщалось, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 170 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла уже около 40 670 своих военных убитыми.

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