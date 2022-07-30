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Нічні вибухи в Енергодарі: з'явились подробиці про втрати росіян

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Запоріжжя, Субота 30 липня 2022 14:25
Нічні вибухи в Енергодарі: з'явились подробиці про втрати росіян Фото: вночі в Енергодарі Запорізької області пролунали вибухи (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Енергодара Дмитро Орлов розповів деталі вибухів в місті в ніч на суботу, 30 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Після нічних подій в Енергодарі шестеро військових окупаційної армії РФ звернулися в лікарню по первинну допомогу. А вже пізніше відправилися лікуватися до "своїх" медиків", - розповів він.

За його словами, постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає.

Як повідомлялось, в окупованому Енергодарі в ніч на 30 липня прогриміли вибухи. У повітря злетіли три одиниці техніки окупантів біля готелю "ВП ЗАЕС".

Нагадаємо, що на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в результаті невідомого інциденту поранено кількох окупантів, є загиблі.

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