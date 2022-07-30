Нічні вибухи в Енергодарі: з'явились подробиці про втрати росіян

Мер Енергодара Дмитро Орлов розповів деталі вибухів в місті в ніч на суботу, 30 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Після нічних подій в Енергодарі шестеро військових окупаційної армії РФ звернулися в лікарню по первинну допомогу. А вже пізніше відправилися лікуватися до "своїх" медиків", - розповів він. За його словами, постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає.