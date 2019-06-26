Ночные тарифы на э/э для населения продолжат действовать после 1 июля

Фото: счетчик (УНИАН)

При наличии отдельного учета ночью э/э в два раза дешевле

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцировании по периодам времени, продолжают действовать после 1 июля 2019 года. Об этом сообщает НКРЭКУ в Facebook.

Как отметили в комиссии, при наличии отдельного учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты проводятся с тарифными коэффициентами:

По двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

- 0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов);

- полный тариф в другие часы суток.

По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

- 1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы (с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов);

- полный тариф в полупиковый период (с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов);

- 0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов)

В НКРЭКУ отметили, что отпуск электрической энергии населению производится по тарифам, установленным постановлением 26.02.2015 № 220.

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила решения, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии. с 1 июля 2019 года.

Напомним, по данным Госстата, во втором полугодии 2018 года средняя цена для населения Украины за 1 кВт-ч составила 1,20 грн с НДС.