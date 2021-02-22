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Ночные морозы, а днем до +12: прогноз погоды на завтра

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 23 февраля, на значительной части территории Украины днем сохранится плюсовая температура воздуха. Морозы будут держаться преимущественно на северо-востоке страны.

Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что теплее всего завтра будет в западных областях. В частности, на Закарпатье воздух днем прогреется до +12 градусов, в Черновицкой области — до +11. Однако, ночью здесь все еще ожидаются морозы — от -3 до -10 градусов.

Несколько прохладней будет в южных областях и Крыму. Здесь столбики термометров днем покажут максимально +7 градусов, а в Херсонской и Николаевской областях — еще меньше, от +4 до +6 градусов. Ночью здесь также ожидаются морозы - от -1 до -4 градусов.

В центральных областях температура воздуха будет колебаться в районе 0, днем поднимаясь до +2 градусов, а ночью опускаясь до -4.

Холодней всего будет на северо-востоке страны, где дневная температура не будет слишком отличаться от ночной. Днем здесь ожидают от -7 до -11 градусов, ночью - от -7 до -15. Самые крепкие морозы ожидаются в Сумской области.

Напомним, что погода в ближайшие дни порадует украинцев настоящим потеплением и даже запахнет весной. Температура воздуха днем резко пойдет вверх.

Также синоптики прогнозируют, что после потепления морозы снова вернутся.

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