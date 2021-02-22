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Нічні морози, а вдень до +12: прогноз погоди на завтра

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 23 лютого, на значній частині території України вдень збережеться плюсова температура повітря. Морози триматимуться переважно на північному сході країни.

Про це повідомляють на сайті Українського гідрометцентру.

Синоптики прогнозують, що найтепліше завтра буде в західних областях. Зокрема, на Закарпатті повітря вдень прогріється до +12 градусів, в Чернівецькій області - до +11. Однак, вночі тут все ще очікуються морози - від -3 до -10 градусів.

Дещо прохолодніше буде в південних областях і Криму. Тут стовпчики термометрів вдень покажуть максимально +7 градусів, а в Херсонській та Миколаївській областях - ще менше, від +4 до +6 градусів. Вночі тут також очікуються морози - від -1 до -4 градусів.

У центральних областях температура повітря буде коливатися в районі 0, вдень піднімаючись до +2 градусів, а вночі опускаючись до -4.

Холодніше за все буде на північному сході країни, де денна температура не буде надто відрізнятися від нічної. Вдень тут очікують від -7 до -11 градусів, вночі - від -7 до -15. Найсильніші морози очікуються в Сумській області.

Нагадаємо, що погода в найближчі дні порадує українців справжнім потеплінням і навіть запахне весною. Температура повітря вдень різко піде вгору.

Також синоптики прогнозують, що після потепління морози знову повернуться.

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