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Ночные морозы и до +13 днем: прогноз погоды на сегодня

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Понедельник 25 октября 2021 08:00
Ночные морозы и до +13 днем: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине днем до +13 (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Погода в Украине 25 октября будет сухой, дневная температура поднимется до +13. В ночное время ожидаются морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе Украины днем от +8 до +11, ночью от 0 до -3, теплее всего будет в Закарпатской области, где столбики термометров днем поднимутся до +13.

На севере днем от +7 до +9, ночью от 0 до -3, в центральной части днем от +8 до +10, ночью от -3 до +4, на востоке днем от +8 до +10, ночью от +1 до +4.

На юге Украины тоже без осадков, днем от +8 до +11, ночью от +2 до +5,

Ночные морозы и до +13 днем: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня без осадков, днем от +7 до +9, ночью от 0 до -2. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Ночные морозы и до +13 днем: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее РБК-Украина расписало прогноз погоды на неделю.

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