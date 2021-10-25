Нічні морози та до +13 вдень: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні вдень до +13 (Віталій Носач/РБК-Україна)
Погода в Україні 25 жовтня буде сухою, денна температура підніметься до +13. У нічний час очікуються морози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.
Погода в регіонах
На заході України вдень від +8 до +11, вночі від 0 до -3, найтепліше буде в Закарпатській області, де стовпчики термометрів вдень піднімуться до +13.
На півночі вдень від +7 до +9, вночі від 0 до -3, в центральній частині вдень від +8 до +10, вночі від -3 до +4, на сході вдень від +8 до +10, вночі від +1 до + 4.
На півдні України теж без опадів, вдень від + 8 до +11, вночі від +2 до + 5,
Погода в Києві
У столиці сьогодні без опадів, вдень від + 7 до + 9, вночі від 0 до -2. Вітер південно-східний, 3-8 метрів на секунду.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розписало прогноз погоди на тиждень.