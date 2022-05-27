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Ночной удар по Днепропетровской области. Зафиксированы серьезные разрушения, спасатели ищут людей

Спасатели в Днепропетровской области (Фото: facebook.com/mnsdne)
Автор: Константин Широкун

Ночью и ранним утром оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области, зафиксировано несколько "прилетов". Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, имеют место серьезные разрушения, спасатели разбирают завалы и ищут людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Валентина Резниченко.

Напомним, что 18 мая в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли по Днепру ракетные удары.

Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая попала в объект транспортной инфраструктуры. Сообщалось о трех пострадавших.

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