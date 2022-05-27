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Нічний удар по Дніпропетровській області. Зафіксовані серйозні руйнування, рятувальники шукають людей

Рятувальники в Дніпропетровській області (Фото: facebook.com/mnsdne)
Автор: Константин Широкун

Вночі та рано вранці окупанти завдали удару по Дніпропетровській області, зафіксовано кілька "прильотів". Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, мають місце серйозні руйнування, рятувальники розбирають завали й шукають людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Валентина Резніченко.

Нагадаємо, що 18 травня в Дніпрі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали по Дніпру ракетні удари.

Одна з ракет була збита системами протиповітряної оборони ЗСУ, а друга потрапила в об'єкт транспортної інфраструктури. Повідомлялося про трьох постраждалих.

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