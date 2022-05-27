Нічний удар по Дніпропетровській області. Зафіксовані серйозні руйнування, рятувальники шукають людей

Вночі та рано вранці окупанти завдали удару по Дніпропетровській області, зафіксовано кілька "прильотів". Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, мають місце серйозні руйнування, рятувальники розбирають завали й шукають людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Валентина Резніченко.
Нагадаємо, що 18 травня в Дніпрі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали по Дніпру ракетні удари.
Одна з ракет була збита системами протиповітряної оборони ЗСУ, а друга потрапила в об'єкт транспортної інфраструктури. Повідомлялося про трьох постраждалих.
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