Ночной обстрел Никополя: оккупанты разрушили железнодорожные пути, есть погибшие
Российские войска дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области из РСЗО "Град". По городу выпустили 45 кассетных снарядов. В результате атаки один человек погиб, еще один ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
Кроме этого, россияне разрушили железнодорожные пути. Также были повреждены 11 частных домов, газовые и водопроводные коммуникации.
Оккупанты также разрушили два дома в общине. Пожар там потушили спасатели. Обошлось без пострадавших.
В Покровской общине захватчики нанесли удар по складам, 2 села остались без света.
Напомним, россияне ночью обстреляли Никополь.
Ночью 21 июля враг также обстрелял Никопольский район из "Градов", было выпущено более 20 реактивных снарядов.
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