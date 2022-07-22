Ночной обстрел Никополя: оккупанты разрушили железнодорожные пути, есть погибшие

Фото: в результате обстрела Никополя один человек погиб (facebook.com)

Российские войска дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области из РСЗО "Град". По городу выпустили 45 кассетных снарядов. В результате атаки один человек погиб, еще один ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Кроме этого, россияне разрушили железнодорожные пути. Также были повреждены 11 частных домов, газовые и водопроводные коммуникации. Оккупанты также разрушили два дома в общине. Пожар там потушили спасатели. Обошлось без пострадавших. В Покровской общине захватчики нанесли удар по складам, 2 села остались без света.