Нічний обстріл Нікополя: окупанти зруйнували залізничну колію, є загиблі
Російські війська двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з РСЗО "Град". По місту випустили 45 касетних снарядів. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
Окрім цього, росіяни зруйнували залізничну колію. Також було пошкоджено 11 приватних будинків, газові та водопровідні комунікації.
Окупанти також зруйнували два будинки у громаді. Пожежу там вогнеборці загасили. Обійшлося без постраждалих.
У Покровській громаді загарбники нанесли удар по складах, 2 села залишилися без світла.
Нагадаємо, росіяни вночі обстріляли Нікополь.
Вночі 21 липня ворог також обстріляв Нікопольський район з "Градів", було випущено понад 20 реактивних снарядів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.