Нічний обстріл Нікополя: окупанти зруйнували залізничну колію, є загиблі

Російські війська двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з РСЗО "Град". По місту випустили 45 касетних снарядів. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Окрім цього, росіяни зруйнували залізничну колію. Також було пошкоджено 11 приватних будинків, газові та водопровідні комунікації. Окупанти також зруйнували два будинки у громаді. Пожежу там вогнеборці загасили. Обійшлося без постраждалих. У Покровській громаді загарбники нанесли удар по складах, 2 села залишилися без світла.