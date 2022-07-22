ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нічний обстріл Нікополя: окупанти зруйнували залізничну колію, є загиблі

Новость на русском →
Нікополь, П'ятниця 22 липня 2022 18:07
Нічний обстріл Нікополя: окупанти зруйнували залізничну колію, є загиблі Фото: внаслідок обстрілу Нікополя одна людина загинула (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з РСЗО "Град". По місту випустили 45 касетних снарядів. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Окрім цього, росіяни зруйнували залізничну колію. Також було пошкоджено 11 приватних будинків, газові та водопровідні комунікації.

Окупанти також зруйнували два будинки у громаді. Пожежу там вогнеборці загасили. Обійшлося без постраждалих.

У Покровській громаді загарбники нанесли удар по складах, 2 села залишилися без світла.

Нагадаємо, росіяни вночі обстріляли Нікополь.

Вночі 21 липня ворог також обстріляв Нікопольський район з "Градів", було випущено понад 20 реактивних снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Дніпропетровська область
NEWS
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років