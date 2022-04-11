Ночной обстрел в Николаевской области. Вражеская ракета попала в иностранное предприятие

Во время ночных обстрелов Николаевской области российская ракета попала в иностранное предприятие. В результате действий оккупантов пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима .

"Российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Пострадавших нет. Там два ангара пустых, только охранник пострадал от разбитого стекла", - заявил Ким.

По его словам, российские военные массово отказываются ехать на войну в Украину, поскольку знают последствия. Он отметил, что соглашаются воевать жители дальневосточных регионов России.