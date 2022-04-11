Нічний обстріл у Миколаївській області. Ворожа ракета влучила в іноземне підприємство

Під час нічних обстрілів Миколаївської області російська ракета влучила в іноземне підприємство. Внаслідок дій окупантів постраждав чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Російські окупанти напали на підприємство з Катару на території нашої області. Постраждалих немає. Там два ангари пустих, тільки охоронець постраждав від розбитого скла", - заявив Кім.
За його словами, російські військові масово відмовляються їхати на війну в Україну, оскільки знають наслідки. Він зазначив, що погоджуються воювати жителі далекосхідних регіонів Росії.
Раніше РБК-Україна повідомляло про обстріли у Миколаївській області. Внаслідок удару сталося загоряння лісового масиву.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.