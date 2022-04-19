Ночной обстрел Николаева: оккупанты повредили электроопору, двое раненых

"Сегодня российские войска в Николаеве "денацифицировали" электрическую опору 115 киловольтов. Воронка (образовалась - ред.) метров, наверное, 20 шириной и 5 метров вглубь. К счастью, во время обстрелов пострадали только два человека. Продолжаем восстанавливать наш город. Работники облэнерго борются с последствиями атак РФ", - рассказал мэр.

Напомним, также стало известно, что во время ночной атаки Николаева российские военные открыли огонь территории местного зоопарка.

Добавим, в Николаевской области в результате российских обстрелов за минувшие сутки получили ранения 10 человек. Из них большинство - гражданские.

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