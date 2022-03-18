Ночной обстрел Мерефы под Харьковом: фоторепортаж
В Харьковской области продолжают ликвидировать последствия вражеских атак на Мерефу. Количество погибших и пострадавших продолжает расти.
РБК-Украина показывает как выглядит центр Мерефы в результате артобстрела в фоторепортаже GettyImages.
Российские войска продолжают атаковать города Украины 23 день к ряду. Противник регулярно наносит разрушающие удары крылатыми ракетами по Харькову и области.
В четверг, 17 марта, российские войска нанесли очередной удар, обстреляв школу и дом культуры в Мерефе (Харьковский район).
Попадание ракет в здание школы привело к масштабным разрушениям и пожару на более чем 400 м.кв. По состоянию на 18 марта возгорание ликвидировано, спасатели осуществляют мероприятия по ликвидации завалов.
Кроме того сообщается, что здание Дома культуры расположенное рядом со школой полностью разрушено. В результате обстрела также существенно пострадали близлежащие дома и помещение Института овощеводства и бахчеводства.
Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту артиллерийского обстрела в Мерефе, в результате которого разрушена общеобразовательная школа и городской дом культуры.
Сообщается, что в результате обстрела погибли 23 человека, 26 получили ранения различной степени тяжести. Работы по расчистке завалов продолжаются.
По состоянию на 17 марта в Харьковской области полностью уничтожены или частично пострадали 50 школ.
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