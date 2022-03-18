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Ночной обстрел Мерефы под Харьковом: фоторепортаж

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Мерефа, Пятница 18 марта 2022 12:46
Ночной обстрел Мерефы под Харьковом: фоторепортаж Последствия ракетного удара по Мерефе  (фото:Getty Images)
Автор: RBC.UA

В Харьковской области продолжают ликвидировать последствия вражеских атак на Мерефу. Количество погибших и пострадавших продолжает расти.

РБК-Украина показывает как выглядит центр Мерефы в результате артобстрела в фоторепортаже GettyImages.

Российские войска продолжают атаковать города Украины 23 день к ряду. Противник регулярно наносит разрушающие удары крылатыми ракетами по Харькову и области.

В четверг, 17 марта, российские войска нанесли очередной удар, обстреляв школу и дом культуры в Мерефе (Харьковский район).

Ночной обстрел Мерефы под Харьковом: фоторепортаж

Попадание ракет в здание школы привело к масштабным разрушениям и пожару на более чем 400 м.кв. По состоянию на 18 марта возгорание ликвидировано, спасатели осуществляют мероприятия по ликвидации завалов.

Последствия ракетного удара по школе в Мерефе (фото:Getty Images)

Кроме того сообщается, что здание Дома культуры расположенное рядом со школой полностью разрушено. В результате обстрела также существенно пострадали близлежащие дома и помещение Института овощеводства и бахчеводства.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту артиллерийского обстрела в Мерефе, в результате которого разрушена общеобразовательная школа и городской дом культуры.

Сообщается, что в результате обстрела погибли 23 человека, 26 получили ранения различной степени тяжести. Работы по расчистке завалов продолжаются.

Ликвидация последствий ракетного удара в Мерефе (фото:Getty Images)

По состоянию на 17 марта в Харьковской области полностью уничтожены или частично пострадали 50 школ.

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