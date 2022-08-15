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Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів про наслідки атаки окупантів

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Харків, Понеділок 15 серпня 2022 07:25
Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів про наслідки атаки окупантів Фото: Окупанти обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 15 серпня завдали удару по Слобідському району Харкова. На щастя, жертв чи постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

Мер зазначив, що ворог атакував близько 02:50 години.

"Був обстріляний Слобідський район. Попадання на територію одного з підприємств міста", - розповів Терехов.

За його словами, інформації про загиблих чи поранених немає.

Нагадаємо, росіяни вночі 15 серпня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Для удару по місту ворог використав реактивні системи залпового вогню.

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Харків Війна Росії проти України
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