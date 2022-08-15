Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів про наслідки атаки окупантів

Російські окупанти в ніч на 15 серпня завдали удару по Слобідському району Харкова. На щастя, жертв чи постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

Мер зазначив, що ворог атакував близько 02:50 години. "Був обстріляний Слобідський район. Попадання на територію одного з підприємств міста", - розповів Терехов. За його словами, інформації про загиблих чи поранених немає.