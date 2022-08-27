Ночной обстрел Харькова: повреждены историческое здание и школа

Историческое здание несколько лет назад было отреставрировано, сообщил мэр. Также пострадала школа в центре города.

О жертвах и пострадавших информации от ДСНС нет.

Напомним, ночью 27 августа взрывы прогремели в Харькове и Запорожье. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, под ракетным ударом оказалась центральная часть города.

В Запорожской ОВА сообщили об обстреле Шевченковского района и пригорода. Было зафиксировано 16 "прилетов".

Ранее российские войска обстреляли жилые дома в оккупированной Каменке в Запорожской области. В результате атаки погибли пять человек, в том числе два ребенка.

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