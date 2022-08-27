UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночной обстрел Харькова: повреждены историческое здание и школа

Фото: оккупанты обстреляли дом купца Адама Пиотровского (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Артур Родивилов

В результате ночного обстрела центра Харькова пострадал дом купца Адама Пиотровского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

Историческое здание несколько лет назад было отреставрировано, сообщил мэр. Также пострадала школа в центре города.

О жертвах и пострадавших информации от ДСНС нет.

Напомним, ночью 27 августа взрывы прогремели в Харькове и Запорожье. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, под ракетным ударом оказалась центральная часть города.

В Запорожской ОВА сообщили об обстреле Шевченковского района и пригорода. Было зафиксировано 16 "прилетов".

Ранее российские войска обстреляли жилые дома в оккупированной Каменке в Запорожской области. В результате атаки погибли пять человек, в том числе два ребенка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков