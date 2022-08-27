Нічний обстріл Харкова: пошкоджено історичну будівлю та школу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

Історична будівля кілька років тому була відреставрована, повідомив мер. Також постраждала школа в центрі міста.

Про жертви та постраждалих інформації від ДСНС немає.

Нагадаємо, вночі 27 серпня вибухи прогриміли в Харкові та Запоріжжі. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, під ракетним ударом опинилася центральна частина міста.

У Запорізькій ОВА повідомили про обстріл Шевченківського району і передмістя. Було зафіксовано 16 "прильотів".

Раніше російські війська обстріляли житлові будинки в окупованій Кам'янці в Запорізькій області. Унаслідок атаки загинули п'ятеро людей, у тому числі дві дитини.

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