Нічний обстріл Харкова: пошкоджено історичну будівлю та школу
Унаслідок нічного обстрілу центру Харкова постраждав будинок купця Адама Піотровського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.
Історична будівля кілька років тому була відреставрована, повідомив мер. Також постраждала школа в центрі міста.
Про жертви та постраждалих інформації від ДСНС немає.
Нагадаємо, вночі 27 серпня вибухи прогриміли в Харкові та Запоріжжі. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, під ракетним ударом опинилася центральна частина міста.
У Запорізькій ОВА повідомили про обстріл Шевченківського району і передмістя. Було зафіксовано 16 "прильотів".
Раніше російські війська обстріляли житлові будинки в окупованій Кам'янці в Запорізькій області. Унаслідок атаки загинули п'ятеро людей, у тому числі дві дитини.
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