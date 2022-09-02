Ночной обстрел Харькова. В ОВА показали последствия удара по спорткомплексу "Локомотив"

Российские войска ночью 2 сентября нанесли удар по спортивному комплексу "Локомотив" в Харькова. В частности, враг уничтожил бассейн, где тренировались украинские чемпионки по синхронному плаванию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По словам главы ОВА, вследствие удара по комплексу уничтожены бассейн и современный боксерский клуб, который открыли только в феврале этого года.
"Россияне в очередной раз совершают террор против мирного населения, и это все, что им остается. Ведь успехов на фронте у них нет. Все отстроим. А в наших спортивных комплексах снова будут заниматься самые талантливые спортсмены мира. После победы", - добавил он.
Напомним, россияне нанесли удар по Холодногорскому району Харькова, применив ракеты С-300. Кроме четырех автомобилей повреждены два инфраструктурных объекта.
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