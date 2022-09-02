Ночной обстрел Харькова. В ОВА показали последствия удара по спорткомплексу "Локомотив"

Российские войска ночью 2 сентября нанесли удар по спортивному комплексу "Локомотив" в Харькова. В частности, враг уничтожил бассейн, где тренировались украинские чемпионки по синхронному плаванию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Фото: последствия ракетного удара по спорткомплексу "Локомотив" в Харькове (https://t.me/synegubov) "Это мировая спортивная арена, где тренировались наши "золотые рыбки" – чемпионки по синхронному плаванию. В этих стенах выступали мировые звезды по разным видам спорта, призеры Олимпийских Игр", - рассказал он.

По словам главы ОВА, вследствие удара по комплексу уничтожены бассейн и современный боксерский клуб, который открыли только в феврале этого года.

"Россияне в очередной раз совершают террор против мирного населения, и это все, что им остается. Ведь успехов на фронте у них нет. Все отстроим. А в наших спортивных комплексах снова будут заниматься самые талантливые спортсмены мира. После победы", - добавил он.