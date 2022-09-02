Нічний обстріл Харкова. В ОВА показали наслідки удару по спорткомплексу "Локомотив"

Російські війська вночі 2 вересня завдали удару по спортивному комплексу "Локомотив" у Харкові. Зокрема, ворог знищив басейн, де тренувалися українські чемпіонки з синхронного плавання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За словами глави ОВА, внаслідок удару по комплексу знищені басейн і сучасний боксерський клуб, який відкрили тільки в лютому цього року.
"Росіяни в черговий раз здійснюють терор проти мирного населення, і це все, що їм залишається. Адже успіхів на фронті у них немає. Все відбудуємо. А в наших спортивних комплексах знову займатимуться найталановитіші спортсмени світу. Після перемоги", - додав він.
Нагадаємо, росіяни завдали удару по Холодногорському району Харкова, застосувавши ракети С-300. Крім чотирьох автомобілів пошкоджено два інфраструктурні об'єкти.
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