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Ночной обстрел Харькова: число жертв и раненых возросло

Новина українською →
Харьков, Четверг 09 июня 2022 15:36
Ночной обстрел Харькова: число жертв и раненых возросло Фото: число жертв ночного обстрела Харькова возросло (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Мария Кучерявец

Количество погибших в результате ночного обстрела Харькова возросло до трех. Также увеличилось и число раненых - до 5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

"В течение дня 9 июня спасатели совместно с работниками коммунальными службами города проводили работы по разборке завалов в разрушенных зданиях. По предварительным данным 3 человека погибли, еще 5 человек получили травмы. Окончательная информация выясняется", - информируют в ведомстве.

Фото: число жертв ночного обстрела Харькова возросло (facebook.com/MNSKHARKIV)

Обстрел Харькова

Напомним, в среду 8 июня, российские войска нанесли ракетные удары по Харькову. Впоследствии чего стало известно о пожарах в кафе, магазине и школьной библиотеке, а также о том, что в городе из-за вражеских атак пропал телесигнал.

Уже сегодня утром стало известно о погибших и раненых. Изначально их количество составляло 2 и 4 соответственно.

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