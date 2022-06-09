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В Харькове пропал телевизионный сигнал после обстрела

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Харьков, Четверг 09 июня 2022 02:40
В Харькове пропал телевизионный сигнал после обстрела Фото: в Харькове пропал телевизионный сигнал после обстрела (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове пропал телевизионный сигнал. Вечером оккупанты обстреляли город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook члена правления "Суспильного" Дмитрия Хоркина.

О проблемах с телевизионным сигналом также сообщают сами харьковчане.

"В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания. Украинское радио продолжает вещать на частотах 106,1 и 91,6 МГц", - сообщил Хоркин.

Напомним, в среду вечером, 8 июня, российские войска нанесли ракетные удары по Харькову. В одном из районов вспыхнул пожар.

До этого стало известно о новом обстреле города, в результате которого пострадали трое местных жителей, еще один - погиб.

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