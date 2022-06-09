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Нічний обстріл Харкова: кількість жертв та поранених зросла

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Харків, Четвер 09 червня 2022 15:36
Нічний обстріл Харкова: кількість жертв та поранених зросла Фото: кількість жертв нічного обстрілу Харкова зросла (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до трьох. Також збільшилося і число поранених - до 5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС в Харківській області.

"Протягом дня 9 червня рятувальники спільно з працівниками комунальними службами міста проводили роботи з розбирання завалів у зруйнованих будівлях. За попередніми даними 3 особи загинуло, ще 5 осіб зазнали травм. Остаточна інформація з'ясовується", - інформують у відомстві.

Фото: кількість жертв нічного обстрілу Харкова зросла (facebook.com/MNSKHARKIV)

Обстріл Харкова

Нагадаємо, в середу 8 червня, російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Згодом чого стало відомо про пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці., а також про те, що у місті через ворожі атаки зник телесигнал.

Вже сьогодні вранці стало відомо про загиблих і поранених. Спочатку їх кількість становила 2 і 4 відповідно.

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