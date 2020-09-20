Ночное похолодание и солнечные дни: прогноз на неделю

На следующей неделе погода в Украине будет преимущественно солнечной днем, но прохладной ночью. Перед выходными в западные области страны придут дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 21 сентября

Неделя начнется с малооблачной и сухой погоды на всей территории страны. Температура воздуха в западных и южных областях будет колебаться от +22 до +25 градусов, в остальных областях - от +20 до +24. Ночью прогнозируют похолодание от +4 до +8 градусов.

Прогноз на 22 сентября

Во вторник облака можно будет увидеть только в Закарпатской и восточных областях. Температура воздуха днем будет колебаться от +21 до +26 градусов. Ночью термометры покажут от +4 до +9 градусов, на востоке похолодает до +3, а вот на юге прогнозируют от +10 до +13.

Прогноз на 23 сентября

В среду погодная ситуация почти не изменится в Украине. Днем синоптики прогнозируют от +21 до +26 градусов. Ночью температура будет колебаться от +6 до +13 градусов.

Прогноз на 24 сентября

В четверг Закарпатскую область охватят небольшие дожди с грозами. В остальных областях будет облачно, но сухо. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +27 градусов. Ночью в южных областях будет от +9 до +16 градусов, на остальной территории термометры покажут от +8 до +13.

Прогноз на 25 сентября

В пятницу осадки прогнозируют в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. На остальной территории будет сухо. На юге снова будет от +9 до +16, а в остальных областях страны прогнозируют от +8 до +13 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украину вернется теплая погода.