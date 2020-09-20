Нічне похолодання та сонячні дні: прогноз на тиждень

Наступного тижня погода в Україні буде переважно сонячною вдень, але прохолодною вночі. Перед вихідними у західні області країни прийдуть дощі з грозами.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 21 вересня

Тиждень розпочнеться з малохмарної та сухої погоди на всій території країни. Температура повітря у західних та південних областях коливатиметься від +22 до +25 градусів, у решті областей - від +20 до +24. Вночі прогнозують похолодання від +4 до +8 градусів.

Прогноз на 22 вересня

У вівторок хмари можна буде побачити тільки у Закарпатській та східних областях. Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +26 градусів. Вночі термометри покажуть від +4 до +9 градусів, на сході похолодає до +3, а от на півдні прогнозують від +10 до +13.

Прогноз на 23 вересня

У середу погодна ситуація майже не зміниться в Україні. Вдень синоптики прогнозують від +21 до +26 градусів. Вночі температура коливатиметься від +6 до +13 градусів.

Прогноз на 24 вересня

У четвер Закарпатську область охоплять невеликі дощі з грозами. У решті областей буде хмарно, але сухо. Температура повітря вдень коливатиметься від +22 до +27 градусів. Вночі у південних областях буде від +9 до +16 градусів, на решті території термометри покажуть від +8 до +13.

Прогноз на 25 вересня

У п'ятницю опади прогнозують у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях. На решті території буде сухо. На півдні знову буде від +9 до +16, а у решті областей країни прогнозують від +8 до +13 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепла погода.