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Ночь прошла без обстрелов: Братчук рассказал о ситуации в Одесской области

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Одесса, Понедельник 11 апреля 2022 08:12
Ночь прошла без обстрелов: Братчук рассказал о ситуации в Одесской области Фото: Одесса (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о ситуации в Одессе и области по состоянию на утро 11 апреля. По его словам, этой ночью обстрелов не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Братчука.

При этом он также отметил, что были сигналы воздушной тревоги. Братчук также поблагодарил всех граждан, которые не нарушали увеличенный комендантский час.

"О возможных провокациях со стороны оккупантов, находящихся на временно оккупированной территории Молдовы в так называемом Приднестровье: об этих намерениях и их запланированных исполнителях мы знаем все", - добавил Братчук.

Спикер Одесской ОВА также заявил, что контрдиверсионная работа происходит постоянно и приносит свои результаты. Некоторую информацию озвучивают, а основную нет, потому что еще очень много работы. Но со временем эта информацию будет общедоступна.

Напомним, в Одесской области ввели комендантский час на двое суток.

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