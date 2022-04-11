Ніч минула без обстрілів: Братчук розповів про ситуацію в Одеській області

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів про ситуацію в Одесі та області станом на ранок 11 квітня. За його словами, цієї вночі обстрілів не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Братчука.

При цьому він також зазначив, що були сигнали повітряної тривоги. Братчук також подякував усім громадянам, які не порушували подовжену комендантську годину.

"Про можливі провокації з боку окупантів, які перебувають на тимчасово окупованій території Молдови в так званому Придністров'ї: про ці наміри і їх запланованих виконавців ми знаємо все", - додав Братчук.

Спікер Одеської ОВА також заявив, що контрдиверсійна робота відбувається постійно і приносить свої результати. Деяку інформацію озвучують, а основну ні, тому що ще дуже багато роботи. Але з часом ця інформація буде загальнодоступна.