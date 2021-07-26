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За ночь биткойн резко подорожал

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Киев, Понедельник 26 июля 2021 10:44
За ночь биткойн резко подорожал Фото: биткойн резко подорожал (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Курс биткойна подорожал почти на 15 процентов. Ночью он вплотную приближался к 40 тысячам долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные портала CoinMarketCap.

Максимальный курс за последние 24 часа составлял 39,28 тысячи долларов.

По состоянию на 10:30, он составляет 38,2 тысячи долларов.

Рост наблюдается и у остальных криптовалют. Так, Dogecoin подорожал на 15,3 процента, Ethereum - на 9,4 процента, Ethereum Classic - на 13,4 процента, Litecoin - на 10,4 процента.

Отметим, 20 июля курс биткойна опустился ниже 30 тысяч долларов впервые почти за месяц.

Напомним, самая популярная криптовалюта биткойн будет интегрирована в социальную сеть Twitter.

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