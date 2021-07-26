За ночь биткойн резко подорожал
Фото: биткойн резко подорожал (GettyImages)
Курс биткойна подорожал почти на 15 процентов. Ночью он вплотную приближался к 40 тысячам долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные портала CoinMarketCap.
Максимальный курс за последние 24 часа составлял 39,28 тысячи долларов.
По состоянию на 10:30, он составляет 38,2 тысячи долларов.
Рост наблюдается и у остальных криптовалют. Так, Dogecoin подорожал на 15,3 процента, Ethereum - на 9,4 процента, Ethereum Classic - на 13,4 процента, Litecoin - на 10,4 процента.