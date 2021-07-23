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Twitter намерен интегрировать биткойн в социальную сеть

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Пятница 23 июля 2021 13:59
Twitter намерен интегрировать биткойн в социальную сеть Фото: глава Twitter Джек Дорси (flickr com jdlasica)
Автор: РБК-Украина

Самая популярная криптовалюта биткойн будет интегрирована в социальную сеть Twitter. С ее помощью можно будет поддерживать авторов и оплачивать подписку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Сообщается, что основатель Twitter Джек Дорси пообещал, что биткойн будет интегрирован в существующие продукты и услуги социальной сети, включая платную подписку, коммерцию и возможность поддерживать авторов. По его мнению, именно биктойн является лучшим кандидатом на роль глобальной валюты интернета.

"В этом есть очевидная необходимость. Думаю, что открытый стандарт, который является родным для интернета - это правильный путь. Поэтому наше внимание в конечном итоге будет сосредоточено на биткоине", - отметил Дорси.

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