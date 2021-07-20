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Минимум за последний месяц: биткойн обвалился ниже 30 тысяч долларов

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Вторник 20 июля 2021 10:00
Минимум за последний месяц: биткойн обвалился ниже 30 тысяч долларов Фото: биткойн обвалился ниже 30 тысяч долларов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Курс биткойна опустился ниже 30 тысяч долларов впервые почти за месяц. Эту отметку криптовалюта в последний раз пересекала 22 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Coindesk.

По состоянию на 10 утра 20 июля, курс биткойна составляет 29,7 тысячи долларов. Стоимость криптовалюты упала на 6,41%

Общая стоимость рыночной капитализации биткоина обвалилась до почти 557 млрд долларов. Падение капитализации за сутки составило около 23 млрд долларов.

РБК-Украина писало, что 22 июня биткоин упал до 5-месячного минимума и оказался на самом низком уровне с января.

Народный банк Китая призвал Alipay и еще 5 крупных банков Китая отказаться от любых операций с криптовалютами и контролировать, чтобы таких не было.

Кроме того, в мае компания Tesla отказалась принимать биткойны как платежный способ из-за негативного влияния майнинга на окружающую среду.

В апреле была зафиксирована самая большая стоимость биткойна-почти 65 тысяч долларов.

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