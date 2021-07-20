Минимум за последний месяц: биткойн обвалился ниже 30 тысяч долларов

Курс биткойна опустился ниже 30 тысяч долларов впервые почти за месяц. Эту отметку криптовалюта в последний раз пересекала 22 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Coindesk .

Общая стоимость рыночной капитализации биткоина обвалилась до почти 557 млрд долларов. Падение капитализации за сутки составило около 23 млрд долларов.

По состоянию на 10 утра 20 июля, курс биткойна составляет 29,7 тысячи долларов. Стоимость криптовалюты упала на 6,41%

РБК-Украина писало, что 22 июня биткоин упал до 5-месячного минимума и оказался на самом низком уровне с января.

Народный банк Китая призвал Alipay и еще 5 крупных банков Китая отказаться от любых операций с криптовалютами и контролировать, чтобы таких не было.

Кроме того, в мае компания Tesla отказалась принимать биткойны как платежный способ из-за негативного влияния майнинга на окружающую среду.

В апреле была зафиксирована самая большая стоимость биткойна-почти 65 тысяч долларов.