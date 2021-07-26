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За ніч біткоїн різко подорожчав

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Київ, Понеділок 26 липня 2021 10:44
За ніч біткоїн різко подорожчав Фото: біткоїн різко подорожчав (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Курс біткоїну подорожчав майже на 15 відсотків. Вночі він впритул наближався до 40 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані порталу CoinMarketCap.

Максимальний курс за останні 24 години становив 39,28 тисячі доларів.

Станом на 10:30, він становить 38,2 тисячі доларів.

Зростання спостерігається і у інших криптовалют. Так, Dogecoin подорожчав на 15,3 відсотка, Ethereum - на 9,4 відсотка, Ethereum Classic - на 13,4 відсотка, Litecoin - на 10,4 відсотка.

Зазначимо, 20 липня курс біткоїну опустився нижче 30 тисяч доларів вперше майже за місяць.

Нагадаємо, найпопулярніша криптовалюта біткоїн буде інтегрована в соціальну мережу Twitter.

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