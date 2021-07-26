За ніч біткоїн різко подорожчав
Фото: біткоїн різко подорожчав (GettyImages)
Курс біткоїну подорожчав майже на 15 відсотків. Вночі він впритул наближався до 40 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані порталу CoinMarketCap.
Максимальний курс за останні 24 години становив 39,28 тисячі доларів.
Станом на 10:30, він становить 38,2 тисячі доларів.
Зростання спостерігається і у інших криптовалют. Так, Dogecoin подорожчав на 15,3 відсотка, Ethereum - на 9,4 відсотка, Ethereum Classic - на 13,4 відсотка, Litecoin - на 10,4 відсотка.