Нобелівська премія з економіки: хто отримав престижну нагороду цьогоріч

Що відомо про дослідження лауреатів

Лауреати показали, що одним із пояснень відмінностей у добробуті країн є суспільні інститути, запроваджені під час колонізації.

Вони довели, що суспільства з поганим верховенством права та інститутами, які експлуатують населення, не генерують зростання чи змін на краще. Дослідження лауреатів зрозуміти чому саме.

Зокрема, інклюзивні заклади часто запроваджувалися в країнах, які були бідними під час колонізації, що з часом призвело до загалом процвітаючого населення. Це важлива причина того, чому колишні колонії, які колись були багатими, тепер бідні, і навпаки.

Фото: Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон, які стали лауреатами Нобелівської премії з економіки (twitter.com/NobelPrize)

За словами лауреатів, коли виникає загроза революції, люди при владі постають перед дилемою. Вони воліли б залишитися при владі і спробувати заспокоїти маси, обіцяючи економічні реформи, але населення навряд чи повірить, що вони не повернуться до старої системи, як тільки ситуація врегулюється. Зрештою, єдиним варіантом може бути передача влади та встановлення демократії.

"Зменшення величезної різниці в доходах між країнами є одним із найбільших викликів нашого часу. Лауреати продемонстрували важливість суспільних інституцій для досягнення цієї мети", - сказав Якоб Свенссон, голова комітету премії з економічних наук.

Хто став лауреатом в галузі економіки минулого року

Щороку премія Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля присуджується Королівською шведською академією наук за тими ж принципами, що й інші Нобелівські премії, які існують з 1901 року.

І хоч вона не входить до пʼяти оригінальних премій, заснованих за заповітом Нобеля, але це аж ніяк не зменшує її престижності. Заснована нагорода у 1968 році Центральним банком Швеції з нагоди свого 300-річчя в пам’ять про Альфреда Нобеля.

У 2023 році Нобелівську премію з економіки отримала американська економістка, історик і фахівець з гендерних питань Клаудія Голдін "за те, що вона покращила розуміння результатів ринку праці жінок".

Її нагородили за те, що вона першою представила всеосяжний звіт про те, як змінювалися протягом століть відмінності в оплаті праці чоловіків і жінок та рівень їхньої зайнятості та причини того, що чоловіки в середньому, як і раніше, заробляють більше, а жінки недопредставлені на світовому ринку праці.

Нобелівський тиждень-2024

Нагадаємо, що цього року Нобелівський тиждень пройшов з 7 по 14 жовтня. Премії вже присудили в таких галузях: