Яннік Сіннер отримав дискваліфікацію за допінг

Бан Сіннера триватиме до 4 травня поточного року. Італійський тенісист пропустить усі весняні турніри АТР, на яких планував виступати. Але відбуде строк відсторонення до початку другого мейджора сезону – "Ролан Гаррос", який стартує 25 травня.

У березні минулого року на турнірі серії "Мастерс" в американському Індіан-Веллсі перша ракетка світу здав дві позитивні допінг-проби на метаболіт клостеболу. Проте незалежний трибунал Міжнародного агентства із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) визнав спортсмена невинним та не став карати. У жовтні ВАДА подало апеляцію на рішення ITIA до Спортивного арбітражного суду (CAS) з вимогою дискваліфікувати італійця на термін від одного до двох років. Розгляд цієї справи повинен був відбутися 16-17 квітня 2025 року.

Проте тенісист зіграв на випередження. Він сам пішов на співпрацю з ВАДА та погодився на дискваліфікацію. Антидопінгова агенція у відповідь ухвалила незначний термін відсторонення.