Янник Синнер получил дисквалификацию за допинг

Бан Синнера продлится до 4 мая текущего года. Итальянский теннисист пропустит все весенние турниры АТР, на которых планировал выступать. Но отбудет срок отстранения до начала второго мэйджора сезона - "Ролан Гаррос", который стартует 25 мая.

В марте прошлого года на турнире серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе первая ракетка мира сдал две положительные допинг-пробы на метаболит клостебола. Однако независимый трибунал Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признал спортсмена невиновным и не стал наказывать. В октябре ВАДА подало апелляцию на решение ITIA в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием дисквалифицировать итальянца на срок от одного года до двух лет. Рассмотрение этого дела должно было состояться 16-17 апреля 2025 года.

Однако теннисист сыграл на опережение. Он сам пошел на сотрудничество с ВАДА и согласился на дисквалификацию. Антидопинговое агентство в ответ приняло незначительный срок отстранения.