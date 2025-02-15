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Янник Синнер получил дисквалификацию за допинг

Фото: Янник Синнер (ausopen.com)
Автор: Андрей Костенко

Первая ракетка мирового рейтинга итальянец Янник Синнер дисквалифицирован и отстранен от теннисных соревнований.

Бан Синнера продлится до 4 мая текущего года. Итальянский теннисист пропустит все весенние турниры АТР, на которых планировал выступать. Но отбудет срок отстранения до начала второго мэйджора сезона - "Ролан Гаррос", который стартует 25 мая.

В марте прошлого года на турнире серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе первая ракетка мира сдал две положительные допинг-пробы на метаболит клостебола. Однако независимый трибунал Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признал спортсмена невиновным и не стал наказывать. В октябре ВАДА подало апелляцию на решение ITIA в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием дисквалифицировать итальянца на срок от одного года до двух лет. Рассмотрение этого дела должно было состояться 16-17 апреля 2025 года.

Однако теннисист сыграл на опережение. Он сам пошел на сотрудничество с ВАДА и согласился на дисквалификацию. Антидопинговое агентство в ответ приняло незначительный срок отстранения.

 

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