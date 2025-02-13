Костюк у матчі з карколомним сюжетом віддала суперниці путівку в півфінал турніру в Катарі

Перша ракетка України Марта Костюк вперше за п'ять місяців грала в чвертьфіналі турніру WTA. За путівку до наступного кола вона сперечалась з американкою Амандою Анісімовою.

WTA 1000, Доха, одиночний розряд, чвертьфінал

Марта Костюк – Аманда Анісімова – 6:4, 5:7, 4:6

Українка зараз посідає в рейтингу WTA 21-шу сходинку, її суперниця – 41-шу. Раніше вони зустрічалися двічі і в обох випадках перемагала наша тенісистка. Востаннє – на старті Australian Open-2023. Тоді українка без особливих проблем взяла матч у двох сетах.

Анісімова не дуже впевнено виступала на початку поточного року. Зокрема на Відкритому чемпіонаті Австралії зійшла вже в другому колі. Але в Катарі американка виглядає дуже впевнено – перемоги над "нейтральною" білорускою Вікторією Азаренко, 10-ю в світі іспанкою Паулою Бадосою та Лейлою Фернандес з Канади говорять самі за себе. Причому всі перемоги в Досі американка здобула в двох партіях.

Сказати, що матч Костюк – Анісімова був складним – не сказати нічого. Це були неймовірні гойдалки, справжній тенісний трилер з карколомними змінами сюжету.

У першій партії українка після успіху в стартовому геймі, віддала суперниці дві свої подачі. Тож коли рахунок став 4:1 на користь американки, подумалось, що краще б Костюк вже не виснажувати себе, а робити ставку на другий сет. Але перша вітчизняна ракетка до цих ментальних посилів прислуховуватися не стала і взяла наступні п'ять геймів поспіль. 6:4 – перша партія за Костюк.

У другій партії українка знову віддала ініціативу, відпустивши суперницю на два пункти (2:4, 3:5). А коли зрівняла рахунок, вже подумалося, що повториться приємний для нас сценарій першого сету. Але ні. Два гейми – на чужій і на своїй подачі взяла Анісімова, причому дуже легко. Друга партія за нею – 7:5.

Вирішальний сет – і знову гойдалки. Костюк віддає свою подачу, але одразу робить брейк. Потім відпускає американку на два очки (2:4) і майже наздоганяє (3:4). Програє гейм на подачі Анісімової (3:5). Веде на своїй -- 30:0, проте дозволяє суперниці зрівняти рахунок, а потім й вийти на матчбол. Але все ж таки рятує положення -- 4:5. У десятому геймі американка мала на своїй подачі два матчболи. Перший українка відіграла, другий - не змогла. Тенісний трилер тривав дві з половиною години.

Костюк зупинилася за крок від повторення особистого рекорду на турнірах WTA 1000, який встановила з виходом у півфінал Індіан-Веллса в 2024 році.