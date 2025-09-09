НМТ можуть зробити дводенним вже з 2026 року? Що кажуть в УЦОЯО

Чи зміниться формат НМТ-2026

За словами Вакуленко, технічно фахівці зможуть підготуватися до нового формату, однак він має низку ризиків.

"Двозмінна модель оцінювання має свої ризики, зокрема і тривалість повітряних тривог, яка змушуватиме другу зміну мати більші ризики не розпочати тестування, якщо під час першої зміни була довготривала тривога", - пояснила вона.

Також проблемою може стати те, що вступникам із прифронтових територій та тим, хто складатиме тестування за кордоном, доведеться двічі приїжджати до екзаменаційного центру.

Водночас Вакуленко погодилася, що одноденний формат НМТ є виснажливим для більшості абітурієнтів. Якщо рішення про зміну моделі ухвалять, з ним одразу мають ознайомити і вступників, і УЦОЯО, щоб усі встигли підготуватися до нового формату.

Природничі предмети можуть винести в окремий блок

На цьому ж засіданні нардеп Сергій Колебошин заявив про критичну ситуацію зі складанням НМТ з математики, фізики та хімії. Надалі він пропонує винести природничо-математичні предмети в окремий тестовий блок для складання НМТ.

"Якщо така тенденція буде продовжуватись, то фактично фізика і хімія як предмети, які цікавлять дітей в школі, зникнуть", - заявив нардеп.

Колебошин також запропонував змінити систему оцінювання, зокрема запровадити шкали перерахування балів у блоці "Science" для різних спеціальностей. Наприклад, під час вступу для медиків більшої ваги мала б біологія, а для інженерів - фізика.

Водночас директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко зауважила, що в межах нинішньої моделі НМТ додати ще один тестовий блок неможливо з 2026 року.

Депутати домовилися повернутися до обговорення ідеї винесення природничо-математичних предметів в окремий блок на наступному засіданні комітету.