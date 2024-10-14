В НМТ по истории Украины в 2025 году готовят изменения: о чем идет речь

Национальный мультипредметный тест (НМТ) по истории Украины в 2025 году планируют расширить. В тесте появятся задания по истории Руси-Украины.

Об изменениях во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Согласно новым правилам, до 10% тестовых заданий по истории Украины будут посвящены периоду Руси-Украины. Министр отметил, что это решение было согласовано с Украинским центром оценивания качества образования, и отметил, что изменения не приведут к увеличению общего числа заданий или времени, отведенного на их выполнение. Лисовой также сказал, что цель этих нововведений - улучшение качества образования и предоставление ученикам возможности глубже понять важные этапы украинской истории. В частности, включение истории Руси-Украины должно помочь формировать национальную идентичность и расширить знания молодежи о культурных и исторических корнях Украины.