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В НМТ по истории Украины в 2025 году готовят изменения: о чем идет речь

Украина, Понедельник 14 октября 2024 13:31
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В НМТ по истории Украины в 2025 году готовят изменения: о чем идет речь Фото: Оксен Лисовой (facebook.com/oksenlisovyi)
Автор: Владислава Ткаченко

Национальный мультипредметный тест (НМТ) по истории Украины в 2025 году планируют расширить. В тесте появятся задания по истории Руси-Украины.

Об изменениях во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Согласно новым правилам, до 10% тестовых заданий по истории Украины будут посвящены периоду Руси-Украины. Министр отметил, что это решение было согласовано с Украинским центром оценивания качества образования, и отметил, что изменения не приведут к увеличению общего числа заданий или времени, отведенного на их выполнение.

Лисовой также сказал, что цель этих нововведений - улучшение качества образования и предоставление ученикам возможности глубже понять важные этапы украинской истории. В частности, включение истории Руси-Украины должно помочь формировать национальную идентичность и расширить знания молодежи о культурных и исторических корнях Украины.

НМТ

Национальный мультипредметный тест (НМТ) - онлайн-тестирование для поступления на первый курс высших учебных заведений Украины. Выпускники проходят тестирование по двум обязательным предметам и одному на выбор. НМТ был введен в 2022 году из-за войны в Украине как альтернативу ВНО.

Стоит отметить, что по результатам НМТ-2024 в ТОП-5 городов с лучшими результатами тестирования вошли Львов, Херсон, Киев, Луцк и Ровно.

Также мы писали, что украинцы просят правительство отменить НМТ-2025 для поступления в вузы на спортивные и творческие специальности.

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Вступительная кампания НМТ
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