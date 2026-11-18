Перескладання НМТ

За її словами, якщо перескладання запровадять, вступник, який вирішить пройти тестування повторно, матиме для вступу результат останньої спроби. Тобто вибрати кращий бал із двох не вдасться.

Вакуленко також наголосила, що вступники мають можливість покращити свої результати і за нинішньої системи.

"Насправді вибір є у вступників і нині: якщо ти не задоволений результатом НМТ, мрієш вступити на конкретну програму, то можеш надолужити певні втрати й наступного року обов'язково здійснити свою мрію", - зазначила директорка УЦОЯО.