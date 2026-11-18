У 2027 році вступники можуть отримати право перескласти Національний мультипредметний тест (НМТ). Однак у разі повторного тестування перший результат анулюють, навіть якщо друга спроба виявиться гіршою.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко в інтерв'ю ZN.UA.
За її словами, якщо перескладання запровадять, вступник, який вирішить пройти тестування повторно, матиме для вступу результат останньої спроби. Тобто вибрати кращий бал із двох не вдасться.
Вакуленко також наголосила, що вступники мають можливість покращити свої результати і за нинішньої системи.
"Насправді вибір є у вступників і нині: якщо ти не задоволений результатом НМТ, мрієш вступити на конкретну програму, то можеш надолужити певні втрати й наступного року обов'язково здійснити свою мрію", - зазначила директорка УЦОЯО.
Верховна Рада має найближчим часом розглянути законопроєкти щодо формату НМТ-2027. Один із них пропонує залишити стару модель із чотирьох предметів. Інший передбачає складання трьох предметів, де математика не буде обов’язковою для всіх вступників.
Раніше у Раді також пропонували скоротити НМТ-2027 до трьох предметів, але залишити обов’язковими українську мову, математику та історію України, а предмет на вибір скасувати.