Пересдача НМТ

По ее словам, если пересдача будет введена, поступающий, который решит пройти тестирование повторно, будет иметь для поступления результат последней попытки. То есть выбрать лучший балл из двух не получится.

Вакуленко также подчеркнула, что поступающие имеют возможность улучшить свои результаты и при нынешней системе.

"На самом деле выбор есть у поступающих и сейчас: если ты не доволен результатом НМТ, мечтаешь поступить на конкретную программу, то можешь наверстать определенные потери и в следующем году обязательно осуществить свою мечту", - отметила директор УЦОКО.