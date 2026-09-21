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НМТ-2027: за якими програмами складатимуть тест і що можуть змінити

15:50 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
Що відомо про НМТ-2027 (фото: Getty Images)

Завдання національного мультипредметного тесту у 2027 році укладатимуть за чинними програмами ЗНО з усіх предметів. За змістом вони будуть аналогічними до завдань, які раніше використовували під час зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Яким буде НМТ-2027

Остаточний формат НМТ-2027 ще не затвердили. УЦОЯО продовжує працювати над моделлю тестування.

Очікується, що завдання НМТ-2027 за форматом будуть аналогічними до тих, які використовували під час ЗНО. Водночас конкретні форми та кількість тестових завдань поки не визначили.

Також пізніше мають затвердити час на виконання тесту та схеми нарахування балів за окремі завдання.

Зміни до програм відповідно до чинного законодавства мають затверджувати не пізніше ніж за півтора року до проведення відповідних іспитів. Тому для вступників 2027 року діятимуть чинні програми ЗНО.

Що можуть змінити

Остаточні правила проведення НМТ-2027 ще можуть змінитися. В УЦОЯО обговорюють можливість дозволити вступникам перездавати тест до початку вступної кампанії.

Також розглядають варіант проведення дводенного формату НМТ. Технологічно УЦОЯО може його забезпечити, однак тоді вступникам доведеться двічі приїжджати до тимчасових екзаменаційних центрів.

"Раніше рішення про одноденну модель оцінювання було ухвалене в команді фахівців, які говорили про можливі ризики цієї моделі. Ми технологічно, процесуально - можемо її забезпечити", - пояснювала раніше у коментарі РБК-Україна директор УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Водночас такий формат може створити додаткові труднощі для вступників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, у районах бойових дій або за кордоном.

За словами Вакуленко, кількість предметів та зміст оцінювання змінювати не планують. Остаточну модель НМТ-2027 ще мають опрацювати та затвердити.

Читайте також про те, що більш як 48,5 тисячі учасників НМТ-2026 не подолали пороговий бал хоча б з одного предмета на НМТ-2026. Математику не склали майже 40 тисяч вступників.

Раніше ми писали про те, що в кінці літа президент Володимир Зеленський закликав МОН переглянути формат НМТ-2027, щоб зменшити навантаження на випускників під час війни.

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