НМТ-2025: коли реєструватись на іспити й скільки балів треба набрати для вступу

Що треба знати про НМТ-2025

НМТ-2025 складатиметься із двох блоків: обов’язкових предметів (українська мова, математика та історія України) та предмету на вибір (українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія).

Тестування із двох блоків відбуватиметься в один день у два етапи, які триватимуть по 2 години кожен. Під час першого етапу слід виконати завдання з української мови та математики. Після 20-хвилинної перерви у рамках другого етапу учасники складатимуть іспит з історії України та предмету на вибір.

Передбачено дві сесії складання НМТ - основна з 14 травня по 25 червня та додаткова з 14 по 25 липня. Для складання іспитів потрібно зареєструватись заздалегідь.

Тестування відбуватиметься в обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти - тимчасових екзаменаційних центрах. Як і торік, НМТ можна буде скласти як в Україні, так і за кордоном. Перелік країн та міст визначать згодом.

Як проходитиме цьогорічний НМТ (скриншот сайту УЦОЯО)

Коли реєструватись на НМТ

Реєстрація для участі в основній сесії розпочнеться 6 березня і триватиме до 3 квітня включно. До 8 квітня зареєстровані учасники зможуть в персональних кабінетах внести зміни.

З 4 травня зареєстровані на основну сесію зможуть завантажити у своїх персональних кабінетах запрошення із вказаною датою, часом і місцем проведення НМТ.

З 9 по 14 травня на додаткову сесію зможуть зареєструватись ті, хто з поважних причин не зміг це зробити на основну. Зміни у реєстраційні дані можна буде внести до 19 травня. З 11 липня учасники зможуть отримати у персональному кабінеті запрошення з інформацією про деталі проведення НМТ.

У цілях безпеки публічно інформацію про місце, дату і час проведення НМТ-2025 не повідомлятимуть.

Результати основних сесій НМТ за шкалою 100-200 балів з'являться до 4 липня у персональних кабінетах, додаткових - до 30 липня.

Календар НМТ-2025 (скриншот сайту УЦОЯО)

Скільки мінімально треба набрати балів для вступу

Торік випускникам потрібно було набрати щонайменше 15% правильних відповідей з кожного предмета для отримання 100 рейтингових балів, аби подолати прохідний поріг. Очікується, що цьогоріч відсоток правильних відповідей буде таким же.

Для вступу абітурієнтам необхідно набрати не менш як:

5 балів - з математики, іноземної мови та фізики

6 балів - з хімії

7 балів - з української мови, української літератури, географії та біології

8 балів - з історії України

Наголосимо, що йдеться саме про мінімальну кількість балів необхідну для участі у вступній кампанії 2025 року, а не для проходження на бюджетну форму навчання. Якщо результати хоча б з одного предмета будуть нижчими, то випускник не зможе вступити у ВНЗ цьогоріч.

Торік для вступу на бюджетну форму навчання потрібно було набрати мінімум 130 балів. Мінімальний бал для вступу на контракт кожен ВНЗ визначав самостійно. На деякі спеціальності навіть на платну форму навчання необхідно було набрати високий конкурсний бал.

Щонайменше 150 балів потрібно було для вступу на спеціальності:

"Право"

"Публічне управління та адміністрування"

"Міжнародні відносини"

"Охорона здоров'я" (на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Фармація, промислова фармація", "Педіатрія")

Варто очікувати, що цьогоріч прохідний поріг не опуститься.

Додамо також, що Український центр оцінювання якості освіти уже оприлюднив демонстраційний варіант тесту з історії України. Його можна пройти за посиланням. Також для підготовки школярі можуть проходити тести за попередні роки, вони доступні за цим посиланням.