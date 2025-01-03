НМТ-2025: когда регистрироваться на экзамены и сколько баллов надо набрать для поступления

Что нужно знать об НМТ-2025

НМТ-2025 будет состоять из двух блоков: обязательных предметов (украинский язык, математика и история Украины) и предмета на выбор (украинская литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биология, физика, химия и география).

Тестирование из двух блоков будет происходить в один день в два этапа, которые будут длиться по 2 часа каждый. Во время первого этапа следует выполнить задания по украинскому языку и математике. После 20-минутного перерыва в рамках второго этапа участники будут сдавать экзамен по истории Украины и предмету на выбор.

Предусмотрено две сессии сдачи НМТ - основная с 14 мая по 25 июня и дополнительная с 14 по 25 июля. Для сдачи экзаменов нужно зарегистрироваться заранее.

Тестирование будет проходить в оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений - временных экзаменационных центрах. Как и в прошлом году, НМТ можно будет сдать как в Украине, так и за рубежом. Список стран и городов определят позже.

Как будет проходить НМТ-2025 (скриншот сайта УЦОКО)

Когда регистрироваться на НМТ

Регистрация для участия в основной сессии начнется 6 марта и продлится до 3 апреля включительно. До 8 апреля зарегистрированные участники смогут в персональных кабинетах внести изменения.

С 4 мая зарегистрированные на основную сессию смогут загрузить в своих персональных кабинетах приглашения с указанной датой, временем и местом проведения НМТ.

С 9 по 14 мая на дополнительную сессию смогут зарегистрироваться те, кто по уважительным причинам не смог это сделать на основную. Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 19 мая. С 11 июля участники смогут получить в персональном кабинете приглашение с информацией о деталях проведения НМТ.

В целях безопасности публично информацию о месте, дате и времени проведения НМТ-2025 сообщать не будут.

Результаты основных сессий НМТ по шкале 100-200 баллов появятся до 4 июля в персональных кабинетах, дополнительных - до 30 июля.

Календарь НМТ-2025 (скриншот сайта УЦОКО)

Сколько минимально надо набрать баллов для поступления

В прошлом году выпускникам нужно было набрать не менее 15% правильных ответов по каждому предмету для получения 100 рейтинговых баллов, чтобы преодолеть проходной порог. Ожидается, что в этом году процент правильных ответов будет таким же.

Для поступления абитуриентам необходимо набрать не менее:

5 баллов - по математике, иностранному языку и физике

6 баллов - по химии

7 баллов - по украинскому языку, украинской литературе, географии и биологии

8 баллов - по истории Украины

Подчеркнем, что речь идет именно о минимальном количестве баллов, необходимом для участия во вступительной кампании 2025 года, а не для прохождения на бюджетную форму обучения. Если результаты хотя бы по одному предмету будут ниже, то выпускник не сможет поступить в вуз в этом году.

В прошлом году для поступления на бюджетную форму обучения нужно было набрать минимум 130 баллов. Минимальный балл для поступления на контракт каждый вуз определял самостоятельно. На некоторые специальности даже на платную форму обучения необходимо было набрать высокий конкурсный балл.

Минимум 150 баллов нужно было для поступления на специальности:

"Право"

"Публичное управление и администрирование"

"Международные отношения"

"Здравоохранение" (на специальности "Стоматология", "Медицина", "Фармация, промышленная фармация", "Педиатрия")

Стоит ожидать, что в этом году проходной порог не опустится.

Добавим также, что Украинский центр оценивания качества образования уже обнародовал демонстрационный вариант теста по истории Украины. Его можно пройти по ссылке. Также для подготовки школьники могут проходить тесты за предыдущие годы, они доступны по этой ссылке.