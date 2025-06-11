НМТ-2025: как узнать баллы сразу после теста и когда ждать официальные результаты
После завершения национального мультипредметного теста (НМТ) участники сразу увидят предварительные результаты по каждому из четырех предметов. Но это только первый этап определения итоговых баллов.
Как именно работает система оценивания и когда будут официальные результаты - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.
Что увидит участник сразу после теста
После прохождения НМТ на экране монитора сразу появится количество тестовых баллов за каждый предмет. Эти баллы - это арифметическая сумма за правильные ответы, рассчитанная автоматически путем сравнения с официальными ключами.
Важно помнить, что тестовые баллы - это еще не окончательные конкурсные результаты, которые используются для поступления.
Как перевести баллы в шкалу "100-200"
Чтобы понять, какие именно рейтинговые баллы (100-200) получит участник, нужно самостоятельно воспользоваться таблицами перевода, утвержденными МОН. Эти таблицы ежегодно обновляются и публикуются в приложениях к Порядку приема в вузы.
Таким образом, каждый участник может самостоятельно подсчитать свои предыдущие конкурсные результаты еще до официального объявления.
Когда будут официальные результаты:
- основная сессия - результаты появятся в электронных кабинетах участников до 4 июля;
- дополнительная сессия - результаты будут доступны до 30 июля.
Оценки в шкале 100-200 баллов вносятся в Информационную карточку к Сертификату, которую также можно найти в персональном кабинете.
Как результаты передаются дальше
Официальные рейтинговые баллы передаются в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. Именно эти данные попадают в систему, через которую абитуриенты подают заявления в учреждения высшего образования.
После официального объявления результаты могут быть изменены или аннулированы по решению апелляционной комиссии или суда, если будут установлены нарушения или ошибки.
Напомним, 14 мая в Украине началась основная сессия национального мультипредметного теста - ключевого этапа вступительной кампании 2025 года. К участию зарегистрировались более 312 тысяч выпускников, из них около 21 тысячи сдают тест за пределами страны.
Все участники проходят экзамен одновременно по четырем предметам. Чтобы получить шанс на бюджетное место, нужно набрать не менее 130 баллов.
Чаще всего четвертым предметом абитуриенты выбирали английский язык. Также среди популярных вариантов - география, биология и украинская литература. Меньше всего участников остановились на физике и химии.
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