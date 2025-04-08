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НМТ-2025: чому зміни в реєстраційні документи потрібно внести до 8 квітня

Фото: НМТ-2025 в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Сьогодні, 8 квітня, - останній шанс для вступників виправити помилки в реєстраційних даних для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року. Без цього їх не допустять до основної сесії НМТ.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

У вівторок, 8 квітня, завершується період внесення змін та виправлення помилок у реєстраційних документах для участі в НМТ-2025. Вступникам радять перевірити персональні кабінети: якщо з’явилося повідомлення "Зареєстровано для участі в НМТ", реєстрацію завершено успішно.

У разі виявлення недоліків їх можна виправити й повторно подати документи тільки до кінця дня. Також до 8 квітня включно можна змінити предмет додаткового блоку, населений пункт складання тесту або зазначити потребу в участі в додатковій сесії.

Ті, хто з поважних причин не встиг зареєструватися або усунути помилки, зможуть зробити це з 9 до 14 травня під час додаткового періоду реєстрації.

Нагадаємо, УЦОЯО розширив перелік країн і міст, де можна скласти національний мультипредметний тест у 2025 році. До списку додано Стамбул (Туреччина) для основної сесії та Чикаго (США) для додаткової сесії тестування.

Загалом НМТ можна буде пройти в 54 містах 32 країн, зокрема в Австрії, Німеччині, Польщі, Чехії та інших. Варто зазначити, що в деяких містах, таких як Дюссельдорф (Німеччина), Бухарест (Румунія) та Прага (Чехія), місця для тестування вже заповнені. Тому абітурієнтам рекомендується перевіряти доступність місць під час реєстрації.

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