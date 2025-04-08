НМТ-2025: почему изменения в регистрационные документы нужно внести до 8 апреля

Во вторник, 8 апреля, завершается период внесения изменений и исправления ошибок в регистрационных документах для участия в НМТ-2025. Абитуриентам советуют проверить персональные кабинеты: если появилось сообщение "Зарегистрировано для участия в НМТ", регистрация завершена успешно.

В случае выявления недостатков их можно исправить и повторно подать документы только до конца дня. Также до 8 апреля включительно можно изменить предмет дополнительного блока, населенный пункт сдачи теста или указать потребность в участии в дополнительной сессии.

Те, кто по уважительным причинам не успел зарегистрироваться или устранить ошибки, смогут сделать это с 9 по 14 мая во время дополнительного периода регистрации.