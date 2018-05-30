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НМПУ требует расследования убийства Бабченко и преступлений против журналистов

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 02:05
Фото: Аркадій Бабченко (Олександр Гончаров / Апостроф)
Фото: Аркадій Бабченко (Олександр Гончаров / Апостроф)

В НМПУ предложили провести заседание Совета по защите профессиональной деятельности журналистов

Комитет Независимого медиа профсоюза Украины призвал украинскую власть провести тщательное расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко. Обращение опубликовано на сайте НМПУ.

В НМПУ наедятся получить ответы на вопросы кто был заказчиком и исполнителем убийства Бабченко.

"Комитет НМПУ обращается в правоохранительные органы с требованием расследования преступлений против журналистов, которые уже произошли и тщательном и всестороннем расследовании убийства Аркадия Бабченко", - говорится в обращении.

В НМПУ заявили о необходимости продолжения начатых Международной федерации журналистов (МФЖ) программ по безопасности журналистов.

"Комитет НМПУ обращается к Европейской федерации журналистов и МФЖ с призывом скоординировать и активизировать усилия международного журналистского сообщества для стимулирования правительств своих стран к большему внимания по обеспечению безопасности журналистов", - говорится в заявлении.

Также в НМПУ предложили созвать собрание Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова при президенте Украины.

Напомним,  вечером 29 мая в Киеве был застрелен журналист Аркадий Бабченко.

Основной причиной убийства Бабченко могла быть его профессиональная деятельность.

Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будет действия российских спецслужб.

Убийство Бабченко - покушение на свободу, - МИП В ОБСЕ призвали расследовать убийство Бабченко
Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: медиа, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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