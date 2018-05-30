НМПУ требует расследования убийства Бабченко и преступлений против журналистов

В НМПУ предложили провести заседание Совета по защите профессиональной деятельности журналистов
Комитет Независимого медиа профсоюза Украины призвал украинскую власть провести тщательное расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко. Обращение опубликовано на сайте НМПУ.
В НМПУ наедятся получить ответы на вопросы кто был заказчиком и исполнителем убийства Бабченко.
"Комитет НМПУ обращается в правоохранительные органы с требованием расследования преступлений против журналистов, которые уже произошли и тщательном и всестороннем расследовании убийства Аркадия Бабченко", - говорится в обращении.
В НМПУ заявили о необходимости продолжения начатых Международной федерации журналистов (МФЖ) программ по безопасности журналистов.
"Комитет НМПУ обращается к Европейской федерации журналистов и МФЖ с призывом скоординировать и активизировать усилия международного журналистского сообщества для стимулирования правительств своих стран к большему внимания по обеспечению безопасности журналистов", - говорится в заявлении.
Также в НМПУ предложили созвать собрание Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова при президенте Украины.
Напомним, вечером 29 мая в Киеве был застрелен журналист Аркадий Бабченко.
Основной причиной убийства Бабченко могла быть его профессиональная деятельность.
Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будет действия российских спецслужб.