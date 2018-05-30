НМПУ вимагає розслідування вбивства Бабченко і злочинів проти журналістів

В НМПУ запропонували провести засідання Ради по захисту професійної діяльності журналістів

Комітет Незалежної медіа профспілки України закликав українську владу провести ретельне розслідування вбивства журналіста Аркадія Бабченко. Звернення опубліковано на сайті НМПУ.

В НМПУ сподіваються отримати відповіді на питання хто був замовником і виконавцем вбивства Бабченко.

"Комітет НМПУ звертається в правоохоронні органи з вимогою розслідування злочинів проти журналістів, які вже відбулися і ретельному і всебічному розслідуванні вбивства Аркадія Бабченко", - йдеться у зверненні.

В НМПУ заявили про необхідність продовження розпочатих Міжнародною федерацією журналістів (МФЖ) програм з безпеки журналістів.

"Комітет НМПУ звертається до Європейської федерації журналістів і МФЖ із закликом скоординувати та активізувати зусилля міжнародного журналістського співтовариства для стимулювання урядів своїх країн до більшої уваги щодо забезпечення безпеки журналістів", - йдеться в заяві.

Також в НМПУ запропонували скликати збори Ради по захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова при президентові України.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві був застрелений журналіст Аркадій Бабченко.

Основною причиною вбивства Бабченко могла бути його професійна діяльність.

Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства буде дії російських спецслужб.