НМПУ вимагає розслідування вбивства Бабченко і злочинів проти журналістів

В НМПУ запропонували провести засідання Ради по захисту професійної діяльності журналістів
Комітет Незалежної медіа профспілки України закликав українську владу провести ретельне розслідування вбивства журналіста Аркадія Бабченко. Звернення опубліковано на сайті НМПУ.
В НМПУ сподіваються отримати відповіді на питання хто був замовником і виконавцем вбивства Бабченко.
"Комітет НМПУ звертається в правоохоронні органи з вимогою розслідування злочинів проти журналістів, які вже відбулися і ретельному і всебічному розслідуванні вбивства Аркадія Бабченко", - йдеться у зверненні.
В НМПУ заявили про необхідність продовження розпочатих Міжнародною федерацією журналістів (МФЖ) програм з безпеки журналістів.
"Комітет НМПУ звертається до Європейської федерації журналістів і МФЖ із закликом скоординувати та активізувати зусилля міжнародного журналістського співтовариства для стимулювання урядів своїх країн до більшої уваги щодо забезпечення безпеки журналістів", - йдеться в заяві.
Також в НМПУ запропонували скликати збори Ради по захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова при президентові України.
Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві був застрелений журналіст Аркадій Бабченко.
Основною причиною вбивства Бабченко могла бути його професійна діяльність.
Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства буде дії російських спецслужб.