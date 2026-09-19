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Не НЛО і не із Зони 51: Lockheed Martin створила секретний стелс-дрон Vectis

14:13 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Ольга Завада
Lockheed Martin спростувала чутки про використання інопланетних матеріалів (скриншот: Lockheed Martin)

Lockheed Martin офіційно представила новий секретний безпілотник Vectis, спростувавши численні чутки про використання інопланетних технологій.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Презентація повномасштабної моделі та відеоматеріалів відбулася на великій конференції ВПС США у Вашингтоні.

Автономний стелс-дрон розробляється секретним підрозділом Skunk Works і призначений для спільних бойових місій разом із пілотованими винищувачами.

Перед анонсом компанія опублікувала загадкове тизер-зображення із силуетом літака - це викликало хвилю конспірологічних теорій у соціальних мережах про нібито переробку розбитих НЛО.

Характеристики та інженерні рішення

Безпілотник Vectis отримав футуристичний дизайн за схемою "літаюче крило" без хвостового оперення. За словами розробників, це суттєво знижує аеродинамічний опір та підвищує малопомітність для радарів.

Основні параметри пристрою:

Габарити: довжина становить близько 10,3 метра, а розмах крил - 11,5 метра, що співрозмірно з винищувачем F-35 та дроном MQ-9 Reaper.

Прихований повітрозабірник: розташований на верхній частині корпусу - це ускладнює виявлення ворожими системами ППО.

Внутрішні відсіки озброєння: вся зброя на дроні розміщується всередині корпусу для збереження стелс-властивостей під час польоту.

Функціонал та перспективи

Дрон Vectis розробляється як багатоцільова платформа.

Він зможе

  • вести повітряні бої з винищувачами противника,
  • завдавати ударів по наземних цілях,
  • виконувати секретні розвідувальні місії.

За даними Lockheed Martin, до 2027 року компанія виготовить 5 повноцінних прототипів для передачі військовим США та їхнім союзникам.

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