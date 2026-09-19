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Не НЛО и не из Зоны 51: Lockheed Martin создала секретный стелс-дрон Vectis

14:13 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Ольга Завада
Lockheed Martin опровергла слухи об использовании инопланетных материалов (скриншот: Lockheed Martin)

Lockheed Martin официально представила новый секретный беспилотник Vectis, опровергнув многочисленные слухи об использовании инопланетных технологий.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Презентация полномасштабной модели и видеоматериалов прошла на большой конференции ВВС США в Вашингтоне.

Автономный стелс-дрон разрабатывается секретным подразделением Skunk Works и предназначен для совместных боевых миссий вместе с пилотируемыми истребителями.

Перед анонсом компания опубликовала загадочное тизер-изображение с силуэтом самолета - это вызвало волну конспирологических теорий в социальных сетях о якобы переработке разбитых НЛО.

Характеристики и инженерные решения

Беспилотник Vectis получил футуристический дизайн по схеме "летающее крыло" без хвостового оперения. По словам разработчиков, это существенно снижает аэродинамическое сопротивление и повышает малозаметность радаров.

Основные параметры устройства:

Габариты: длина составляет около 10,3 метра, а размах крыльев - 11,5 метра, что соразмерно с истребителем F-35 и дроном MQ-9 Reaper.

Скрытый воздухозаборник: расположен на верхней части корпуса - это затрудняет обнаружение враждебными системами ПВО.

Внутренние отсеки вооружения: все оружие на дроне размещается внутри корпуса для сохранения стелс-свойств во время полета.

Функциональные возможности и перспективы

Дрон Vectis разрабатывается как многоцелевая платформа.

Он сможет

  • вести воздушные бои с истребителями противника,
  • наносить удары по наземным целям,
  • выполнять секретные разведывательные миссии.

По данным Lockheed Martin, к 2027 году компания изготовит 5 полноценных прототипов для передачи военным США и их союзникам.

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